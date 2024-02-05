США решили помочь Украине

Сегодня, 8 февраля, в Сенате Соединенных Штатов Америки был повторно рассмотрен законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Однако на этот раз вопросы миграционной реформы и безопасности границы не были включены в обсуждение. В ходе голосования для успешного принятия пакета помощи требовалось, чтобы «за» проголосовали более 60 сенаторов.

На данный момент уже проголосовали более 60 сенаторов, что означает успешное принятие пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня на сумму 95 миллиардов долларов в Сенате США.