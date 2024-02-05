И Барзани поздравил Алиева

8 февраля глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Нечирван Барзани передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности. Глава государства выразил признательность за поздравление.

С удовлетворением вспомнив проведенные встречи, Алиев и Барзани подчеркнули, что они служат делу расширения сотрудничества.