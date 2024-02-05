По приглашению азербайджанской стороны завершена официальная миссия парламентской делегации Украины в Баку в статусе международных наблюдателей на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Глава наблюдательной миссии парламента Украины, сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх на пресс-конференции по итогам наблюдения поздравил весь азербайджанский народ с этим событием.

"Эти выборы заслуживают особого внимания в свете их проведения на освобожденных от оккупации территориях, поскольку в них принимают участие жители Карабаха. Поздравляю весь азербайджанский народ с избранием лидера страны!

В рамках встречи в парламенте Азербайджана с членами рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина была возможность выразить благодарность руководству Азербайджана за гуманитарную и восстановительную помощь, оказанную Украине. Обсудили возможность обмена опытом по вопросам разминирования освобожденных территорий.

Также в ходе визита в Баку были проведены встречи с представителями посольства Украины в Азербайджане, культурного центра украинцев в Баку и украинской диаспоры, где была возможность почтить память азербайджанских героев, погибших на войне в Украине. Вечная слава героям!

Мы продвигаемся к победе и благодарим наших международных партнеров за поддержку", - сказал Колюх.