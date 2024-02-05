Россиянин возглавил украинскую армию

Александр Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Владимирской области России. В 1986 году он окончил высшее военное командное училище в Москве.

В 1996 году Сырский окончил Академию Вооруженных сил, а в 2005-м Национальный университет обороны. В начале 2000-х был командиром 72-й механизированной бригады и был приобщён к сотрудничеству Украины с НАТО. В 2009 году получил звание генерал-майора.

Непосредственно перед началом АТО Сырский был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. В 2015-м был одним из главных командиров АТО, когда шли бои за Дебальцево. Тогда Сырский смог вывести украинских военных из почти полностью окруженного россиянами города. Вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в город. За это 14 марта 2015 его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Брат Сырского Олег, который живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (в Украину). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», - рассказывал Сырский журналистам.