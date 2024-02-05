Грузию доверили Кобахидзе

Парламент Грузии выразил доверие Ираклию Кобахидзе как кандидату на пост премьер-министра Грузии. Как сообщают грузинские СМИ, за выражение доверия проголосовали 84 депутата, против - 10.

Кобахидзе официально станет премьер-министром, после того как указ о его назначении подпишет президент Грузии Саломе Зурабишвили, или через два дня после выражения доверия, если Зурабишвили откажется подписать его назначение.

Кроме того, парламент поддержал представленный Кобахидзе Кабинет министров и правительственную программу "Для строительства европейского государства".

Министры займут свои посты только после того, как Кобахидзе, получивший полномочия премьера, подпишет приказы об их назначении. В Кабинете министров лишь одно новое лицо – кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани.