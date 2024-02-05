Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно созвал военный кабинет, пишут израильские СМИ.

Сообщается, что на повестке - обсуждение операции в секторе Газа и потенциальная сделка по освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля обсуждает возможность изгнания, а не ликвидации лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара при условии освобождения всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС в анклаве.