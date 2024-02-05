Нетаньяху срочно созвал военных добавлено видео
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно созвал военный кабинет, пишут израильские СМИ.
Сообщается, что на повестке - обсуждение операции в секторе Газа и потенциальная сделка по освобождению заложников.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля обсуждает возможность изгнания, а не ликвидации лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара при условии освобождения всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС в анклаве.
February 8, 2024
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