Израиль уничтожил дома боевиков ХАМАС ВИДЕО
Сухопутные войска ЦАХАЛ уничтожили комплекс в Хан-Юнисе, где находились дома боевиков ХАМАС.
February 8, 2024
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Сухопутные войска ЦАХАЛ уничтожили комплекс в Хан-Юнисе, где находились дома боевиков ХАМАС.
February 8, 2024
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