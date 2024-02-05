Маск назвал «безумием» помощь Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X раскритиковал пакетный законопроект Сената Конгресса США, предусматривающий выделение большего объема средств на помощь Украине, чем на защиту собственных границ США от наплыва нелегальных мигрантов.

«Продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности и в условиях, когда завершение конфликта не просматривается, - это сплошное безумие», - написал Маск, комментируя пост претендовавшего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, обвинившего американский Сенат в попытке выделить Украине средства в ущерб охраны границ страны от незаконных мигрантов.