США удивлены: При чем тут мы?

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы работать с любым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отвечая на вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Кирби подчеркнул, что решения, касающиеся военного руководства, принимает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем работать с любым, кого бы он ни назначил руководить вооруженными силами. Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами», - сказал представитель Белого дома.

Как заявила замглавы Пентагона Селест Уолландер, новый главком ВСУ Александр Сырский – успешный и опытный командир.

«Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали», - цитирует Уолландер Reuters.