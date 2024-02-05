Белый дом об интервью Путина

Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным не повлияет на поддержку Украины в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отметим, что американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Instagram выложил первую фотографию, на которой продемонстрировано, как он берет интервью у президента России Владимира Путина.

На фото интервьюер и спикер запечатлены в представительском кабинете в здании Кремля. Такера и Путина разделяет небольшой столик, на котором стоит стакан с водой и белый термос. Оба надели костюмы с галстуками, Такер выбрал полосатый галстук, Путин - однотонный.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва - Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля.