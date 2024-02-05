И еще о причинах увольнения Залужного

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считал нереалистичными приказы президента страны Владимира Зеленского и напрямую вел переговоры с союзниками о поставках, исключая Минобороны из этого процесса, утверждает издание The Times.

Военные источники рассказали The Times, что Зеленский впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, но тот отказался. Тогда Зеленский заявил, что подпишет указ о его увольнении, но после утечки информации отказался от этого решения.

Президент и главком публично выражали разные взгляды на ход войны, причем Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а генерал называл ситуацию на фронте "патовой".

Залужный публично заявил, что стране необходимо мобилизовать еще 500 000 солдат, на что президент ответил публичным отказом.

При этом издание пишет, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд была недовольна попыткой отставить Залужного.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджет Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам источника, осведомленного о встрече, Умеров объяснил причины, по которым президент хотел уволить генерала Залужного, сказав, что президентский офис был недоволен тем, что генерал не предоставил планы военной кампании на 2024 год.

Источники также сообщили, что Нуланд выразила недовольство отставкой Залужного и предложила «сгладить недоразумения». Это противоречит официальной позиции Белого дома, который заявил, что не будет вмешиваться в решение президента Украины.

Отметим, что по итогу Зеленский к сигналам от Нуланд все равно не прислушался и отправил Залужного в отставку.