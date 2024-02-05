Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:52

В минувший вторник федеральный Апелляционный суд США принял историческое решение. Он отказал бывшему президенту Дональду Трампу в его требовании о предоставлении абсолютного иммунитета по делу об атаке на Капитолий 6 января 2021 года. Тогда до сложения его полномочий и инаугурации Джо Байдена Трампу оставалось две недели. И он пытается доказать, что иммунитет, которым обладал в тот момент, должен распространяться на него и после ухода из Белого дома. Но трое судей — два демократа и один республиканец - решили иначе. Они единогласно постановили, что Трамп должен предстать перед судом по обвинению в том, что он руководил захватчиками цитадели американской демократии и намеревался пересмотреть итоги выборов, давших победу Байдену.

57-страничный вердикт судей является абсолютным прецедентом в истории США. Никогда до этого в апелляционный суд не поступало дело, которое дало бы ответ на вопрос: Должен ли бывший президент нести уголовную ответственность за преступные действия, которые он совершил во время своего правления? Мнение судей было однозначным. «Любая неприкосновенность, которой президент обладает по время исполнения своих обязанностей, не распространяется на него, когда он становится обычным гражданином», - постановили они. За несколько часов до вынесения этого решения Трамп выступил с демагогическим, в своем духе, заявлением. Он сказал, что лишение иммунитета бывшего главы государства «будет приводить к тому, что после того, как любой президент покинет офис, оппозиционная партия немедленно обвинит его в каких-то преступлениях». Подобное очень часто случалось в разных странах, прежде всего Африки и Латинской Америки, когда ушедшего лидера вели из дворца прямо в тюрьму и иногда и лишали жизни. Впрочем, страх перед возможным судебным преследованием и лишением капитала, приобретенного не вполне честным путем, характерно и для других государств. Хорошо известно, что президент Борис Ельцин избрал в качестве преемника Владимира Путина в первую очередь потому, что тот гарантировал полную неприкосновенность ему и членам его семьи.

Соединенные Штаты, не в последнюю очередь благодаря Трампу, стали напоминать «страны глобального Юга». Но не все в Америке готовы с этим смириться. «Позиция бывшего президента может привести к коллапсу нашей системы разграничения ветвей власти, - говорится в заявлении членов Апелляционного суда. — Мы не можем допустить, чтобы бывший президент оставался неприкосновенным на все времена». Они также указали, что «не нашли никаких оснований», чтобы предоставить Трампу иммунитет. Равно как не оценили озабоченность Трампа о том, что если его осудят, то это повредит будущим лидерам Америки. Мол, они будут страшно скованы в своих действиях и начнут постоянно оглядываться, не совершили ли что-либо незаконное. Логика абсолютно ущербная, согласитесь, но она типична для этого джентльмена. Единогласное решение судей стало серьезным поражением Дональда Трампа. Но это еще далеко не конец истории. Сейчас у него есть несколько дней до 12 февраля, чтобы подать новую апелляцию, на этот раз в Верховный суд США. А там иная расстановка сил, нежели в суде Апелляционном: из девяти его членов пятеро являются убежденными консерваторами, идеологически близкими к республиканцам, трое из них были поставлены лично Трампом незадолго до его сложения полномочий. Он довольно точно предугадал не без оснований, конечно, что многие его действия могут быть оспорены в судах. И, как говорится, подстелил соломки.