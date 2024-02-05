Крупнейший банк Кипра массово закрывает счета россиян

Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги.

Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.

Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против России, введенные из-за войны в Украине. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — подчеркивалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.

Hellenic Bank предоставляет не только традиционные банковские продукты, но и оказывает широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и прочее. Ранее организация имела представительство в России, однако избавилась от него в 2022 году.

В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов РФ, тех, кто получал доход от санкционного бизнеса, а также обладателей вида на жительство типа F, которое дается за покупку недвижимости на острове.

Позднее банк объяснил, что причиной стала приостановка членства России в FATF — Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — в феврале 2023 года. В 2022 году россияне хранили на депозитах Bank of Cyprus более 700 тысяч евро без учета средств принадлежащих им кипрских компаний.

После аннексии Крыма в период с 2014 по 2022 год кипрские банки закрыли счета 82% клиентов из России. Объем депозитов схлопнулся вчетверо — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с Россией. Объем «изгнанных» с Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.

В январе 2024 года президент республики Никос Христодулидис заявил, что ее тесные связи с российским капиталом ушли в историю. Он также назвал ошибкой программу «золотых паспортов», которая обеспечивала гражданством Кипра инвесторов в экономику страны.

Весной власти острова начали расследование российского присутствия, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов миллиардеров. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.