Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:55

По итогам первого месяца текущего года инфляция в Турции составила 6,7 процента, а годовая инфляция приблизилась к 64,9 процента. Таким образом, с ноября 2022 года темпы роста потребительских цен в стране ускорились до максимума. Несмотря на все обещания властей, им никак не удается обуздать инфляцию. После декабрьского взлета до 64,8 процента, эксперты прогнозировали, что в январе ее темпы замедлятся до 64,5 процента, но и они тоже просчитались. Причем просчитались сильно, если учесть, что по неофициальным данным экономистов, индекс потребительских цен ENAG вырос в январе на 9,38 процента, а годовая инфляция составит 129,11 процента.

Не оправдались и обещания Фатиха Карахана, новоиспеченного управляющего Центробанка Турции, заявлявшего, что он не допустит ухудшения инфляционных прогнозов. Ранее Карахан отмечал, что важной задачей для регулятора является обеспечение ценовой стабильности, добавив, что будет проводить жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока снижение инфляции не достигнет целевого уровня. С другой стороны, как-то не вяжется это заявление управляющего Центробанка с продолжающимся ростом цен, к примеру, на топливо. С первых же дней 2024 года, словно бы повторяя события годовой давности, наблюдается значительный рост цен на топливо. При этом в голове не укладывается, почему цену дизельного топлива, которую 30 января повысили в Турции на 1,38 лиры за литр, всего через день (!!) подняли до 1,40 лиры?

Что же касается бензина, то он, по мнению экспертов, подорожает сразу на 2 лиры за литр. Словом, цены растут, буквально, по дням. Тем не менее, даже в столь сложной ситуации глава турецкого Центробанка оптимизма не теряет. Карахан уверенно утверждает, что по итогам 2024 инфляция в Турции составит года 36 процентов. И этот оптимизм ему внушают данные за минувший январь, продемонстрировавшие снижение темпов на 0,3 процента. Так же по предварительным данным, в январе продолжала улучшаться динамика внешней торговли и отмечено улучшение по балансу текущих платежей. Видимо, поэтому Карахан не считает пока необходимым повышать ключевую процентную ставку, хотя и не исключает этот шаг в случае ухудшения инфляционных прогнозов. Другими словами, ужесточение политики Центробанка возможно лишь в том случае, если инфляционные ожидания, динамика цен, зарплат, государственных расходов и частного потребления, а также налоговая политика, приведут к существенному отклонению темпов инфляции от прогнозов Центробанка. Впрочем, и дальнейшее повышение учетной ставки тоже вряд ли даст ожидаемый эффект.

Напомним, что Хафизе Гайе Эркан, которую Фатих Карахан сменил на посту главы Центробанка, чтобы сдержать инфляцию и стабилизировать экономику Турции, всего за семь месяцев работы подняла ключевую процентную ставку с 8,5 до 45 (!!) процентов. По последнему же прогнозу Фатиха Карахана, к концу 2024 года инфляция в Турции замедлится до 36 процентов. Ожидается, что устойчивое замедление темпов начнется уже во второй половине наступившего года. Регулятор также прогнозирует ослабление инфляции до 14 процентов в 2025 году и до 9 процентов - к концу 2026 года. Напомним, что в сентябре прошлого года власти Турции представили среднесрочную экономическую программу, в рамках которой в течение ближайших трех лет инфляция в стране снизится с 65 до 8,5 процента, а рост экономики к концу 2026 года дойдет до 5 процентов.