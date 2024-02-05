Путин в начале интервью с американским журналистом Такером Карлсоном пошутил, считать ли их беседу ток-шоу или у них серьёзный разговор. «Серьёзный разговор», — сказал Карлсон, добавив, что это прекрасная цитата.

В них, по словам президента, Хмельницкий просит Москву взять под сильную руку царя часть русских земель, которые сейчас называются Украиной.



Путин заявил, что оставит копии этих писем Карлсону на добрую память.

При формировании Украинской ССР по непонятным причинам ее наделили землями, которые никогда не назывались Украиной, заявил Путин в интервью Такеру Карлсону.



Это касается и Причерноморья, хотя оно было получено во времена Екатерины II и к Украине никогда никакого исторического отношения не имело, уточнил он.

Название "Украина" придумали поляки, считавшие южные русские земли, входившие в состав Польско-Литовского государства, окраиной, - утверждает российский лидер. - "А идеи украинизации южных русских земель активно продвигались австрийским генеральным штабом перед Первой мировой войной".

«Первоначально слово «украинец» означало, что человек живёт на окраине государства, «у края», или занимается пограничной службой. Это не означало какой-то особой этнической группы». Путин рассказал Карлсону, что, по его мнению, в нынешних событиях вокруг Украины есть элемент гражданской войны. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит - элемент гражданской войны, заявил Путин. Запад думает, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдёт, отметил президент.

По словам российского лидера, в настоящее время Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. Он также рассказал, что предлагал США и Европе создать совместно систему ПРО: «Нас послали подальше... Хотя Россия опередила по созданию ударных гиперзвуковых систем всех, в том числе США".

Путин на вопрос Карлсона, почему Джонсон сорвал переговоры по Украине ответил: "От самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума".

На вопрос Такера Карлсона, может ли Зеленский сейчас сам говорить с властями России, чтобы попытаться как-то помочь своей стране, Путин ответил: «Почему нет? Он может». Однако, по словам российского президента, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку. Путин предлагает путь: "НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание... Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу".

Президент России сообщил, что говорил Байдену ещё до войны с Украиной: "военное финансирование Украины Штатами — «огромная ошибка исторического масштаба».

Путин также заявил, что не говорил с Байденом после февраля 2022 года, но определенные контакты у России и США есть: "Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чем говорить-то?"