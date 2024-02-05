Путин: Россия не нападет на Польшу

«Страшилки про Россию нужны, чтобы выбить из налогоплательщиков деньги для противостояния с Россией на Украине», - заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

Он особо подчеркнул, что российские войска могут быть направлены в Польшу, только если она нападет на Россию: у Москвы нет интересов ни там, ни в Латвии.

По словам Путина, Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее.

Вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, мир всё равно поменяется, заявил Путин в интервью Карлсону. «Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно?» — добавил он.