Путин хвалит Буша и Трампа

Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не зависят от того, кто именно руководит в Белом доме:

«У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. Его, знаю, в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чём соображает. Уверяю вас, что это не так.

Считаю, что в отношении России он тоже наделал много ошибок.

Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украине и так далее. Это же при нём было, он же давил на европейцев. Но в целом на человеческом уровне у меня с ним были очень добрые и хорошие отношения.

Он не дурнее любого другого американского, или российского, или европейского политика. Уверяю вас, он понимал, что он делает, так же как и другие.

У меня и с Трампом были такие личные отношения».