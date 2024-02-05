Путин: почему Россию не впустили в НАТО?

Клинтон в своё время был не против идеи Путина о возможном вступлении России в НАТО.



Об этом российский президент рассказал в интервью Такеру Карлсону.



По его словам, тогдашний глава США изначально заявил, что это интересное предложение. Но после переговоров со своей командой сказал, что «сейчас это невозможно».

Путин рассказал в интервью Карлсону, как в своё время указал одному из американских президентов на то, что США поддерживают террористов на Северном Кавказе.



Американский лидер, по его словам, обещал разобраться с этим: «Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: «Ну я им надеру жопу». Мы ждали-ждали ответа — ответа не было».



Позже ФСБ направила в ЦРУ соответствующий запрос, и там ответили: «Мы работали с оппозицией в России; считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией».