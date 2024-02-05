Путин: Нам сложно разобраться, кто принимает решения в США

Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.

В ходе интервью Карлсон спросил Путина о том, кто, по его мнению, принимает решения в США.

"Я не знаю. Америка - сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штата. Это двухступенчатая выборная система, нам очень сложно в этом разобраться. Конечно, есть две партии, которые являются доминирующими: республиканцы и демократы. И в рамках этой партийной системы - центры, принимающие решения, готовящие решения", - сказал Путин.

"Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и своевременно принимать решения, вместо этого США приспосабливаются с помощью силы, а грубые действия, в том числе в отношении РФ, приводят к обратному результату", - заявил президент России Владимир Путин.

"Как Соединённые Штаты приспосабливаются? С помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня, даже если кто-то хочет - уровень доминирования".