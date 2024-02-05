Путин сказал Зеленскому: Володя, ну что ты делаешь?

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о состоявшемся однажды разговоре с Зеленским:

«Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик».

Российский президент не стал рассказывать, что ему на это ответил Зеленский: «Это отдельная тема, и я считаю, это некорректно».