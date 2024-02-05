Путин: Война в Украине может закончиться через несколько недель

«Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё».



Так Путин ответил на вопрос Такера Карлсона, почему бы ему не позвонить Байдену, чтобы завершить конфликт на Украине.



«Чего проще? Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? «Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте». О чём говорить-то?» — добавил он.