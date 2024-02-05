Американский журналист пробыл в Кремле 5 часов

Американский журналист Такер Карлсон в своем видеообращении к американцам после трансляции интервью с Путиным рассказал, что пробыл в Кремле для интервью с Путиным около 5 часов, при этом прождал российского лидера 2 часа.

Надо быть безумным, чтобы считать, что Россия уступит Крым, полагает Карлсон.

В своем видео по итогам разговора с российским президентом журналист заявил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом "глубоко ранит" Путина.

Президента России он назвал умным собеседником - "в этом нет никаких сомнений".