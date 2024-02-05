Товарищ Ким готов оккупировать Южную Корею

Северная Корея готова оккупировать территорию Южную Корею, если возникнут чрезвычайные обстоятельства, требующие обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

По его словам, Пхеньян считает «южнокорейских марионеток» главным врагом.

«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — считает Ким Чен Ын.