Путин пока не достиг «своих целей» в Украине

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Это одна из проблем, которую мы обсуждали в ходе переговоров в Стамбуле», — сказал российский лидер.

Не все цели «военной операции» в Украине достигнуты, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин утверждает, что власти европейских стран попросили Россию вывести войска из Киева, чтобы «создать условия для окончательного подписания документов».

На вопрос Карлсона, что президент РФ понимает под «денацификацией», Путин заявил, что «надо избавиться от тех людей», которые оставили в жизни и стараются сохранить теорию и практику нацизма.

Журналист спросил, каким образом можно избавиться от культуры и идеологии, которые Путин не контролирует, российский лидер заявил, что договоренности об «искоренении нацизма» в Украине были достигнуты в Стамбуле. «Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства», — добавил он.