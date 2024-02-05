Заявление МИД Азербайджана

«Мы решительно отвергаем и осуждаем нацеленное против Азербайджана заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна. Эта речь еще раз демонстрирует, что присоединение Армении к Римскому статуту является попыткой использовать эти институты для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неправильного толкования международного права », - говорится в заявлении спикера азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

В заявлении Гаджизаде указывается, что «неспособность международного сообщества предотвратить агрессию Армении против Азербайджана и положить конец оккупации наших территорий в течение почти 30 лет, препятствовать совершению Арменией массовых зверств и преступлений против человечности, продолжению Арменией заявлений и действий, разжигающих войну, подстегнули чувство безнаказанности в этой стране. Продолжающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также разжигание и пропаганда расовой ненависти в отношении азербайджанцев противоречат не только нормам и принципам международного права, но и обязательствам Армении в соответствии с постановлением Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года по делу Азербайджан против Армении».

Представитель МИД Азербайджана отметил важность того, «чтобы международное сообщество помнило и настаивало на привлечении к ответственности за военные преступления, совершенные Арменией во время ее агрессии, десятки тысяч зверски убитых мирных жителей, широкомасштабные этнические чистки, которые она провела, и тысячи городов, поселков и деревень, которые она стерла с лица земли с единственной целью - исполнить свои незаконные территориальные притязания, основанные на сфабрикованных исторических повествованиях и расистской идеологии».

Гаджизаде подчеркивает, что «азербайджанская сторона продолжит усилия по прекращению безнаказанности за серьезные нарушения международного права, содействию верховенству закона, установлению, укреплению и продолжению мира, безопасности и стабильности в регионе».