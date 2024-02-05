В России атакован нефтезавод

По данным оперативного штаба Краснодарского края, открытое горение удалось потушить спустя час. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий пожара.

В ночь на 9 февраля беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Дрон рухнул на территории предприятия около 2 часов ночи, в результате чего произошел взрыв и начался сильный пожар, сообщает телеграм-канал Shot.

Официально Минобороны РФ прилет беспилотника на НПЗ не подтверждало. Однако из сводки за ночь следует, что над территорией Краснодарского края были сбиты два дрона. Также беспилотники перехватили над Брянской, Орловской и Курской областями.

The Moscow Times напоминает, что атака на Ильский НПЗ стала восьмой за последний месяц. До этого 3 февраля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Из-за падения сбитого дрона на НПЗ «Лукой — Волгограднефтепереработка» вспыхнул пожар на площади 300 кв. м. После пожара часть производственного цикла НПЗ была временно остановлена для устранения последствий атаки.

31 января беспилотник упал на территории НПЗ «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. От падения беспилотника загорелись три пустых цистерны, пожар был быстро потушен.

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. 25 января беспилотник ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. 21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по нефтегазовому терминалу компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 19 января — по нефтебазе «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области, 18 января — по Петербургскому нефтяному терминалу.

Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, «неудобство может превратиться в проблему», считает приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко. Он отметил, что НПЗ «важны для экономики и для ведения войны».