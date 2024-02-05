Подразделения коммандос ВС Азербайджана провели занятия по тактико-специальной подготовке, информирует Министерство оборны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе занятий, состоящих из пяти этапов, коммандос выполнили различные задачи. На предварительном этапе были выполнены мероприятия по продвижению к цели тактическими методами передислокации и сбору разведданных.

Затем были выполнены задачи по приближению штурмовых подгрупп к объекту, совершению налета и сосредоточению у цели.

В сообщении отмечается, что коммандос продемонстрировали высокий профессионализм в ходе занятий, проведенных на труднопроходимой местности в суровых климатических условиях.