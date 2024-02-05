США «душат» российскую нефть

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против трех компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и одного танкера, зарегистрированного в Либерии, за нарушение введенного западными странами ограничения цен на российскую нефть.

Минфин также сообщил, что принял меры с целью запретить импорт некоторых категорий алмазов, добываемых в России.

В заявлении американское ведомство сообщило, что санкции были введены против базирующихся в ОАЭ компаний Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC и Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а также против ходящего под флагом Либерии нефтяного танкера NS Leader.