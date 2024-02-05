Путин вспомнил Януковича: «У него не было шансов»

Президент России утверждает, что конфликт изначально спровоцировал именно «государственный переворот» в Украине, который произошел, несмотря на соглашение Януковича с оппозицией, подписанное также представителями Германии, Польши и Франции в качестве гарантов.

В 2014 году на тот момент президент Украины Виктор Янукович согласился на досрочные выборы главы государства в ходе переговоров с оппозицией, хотя у него не было шансов победить на них, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин назвал бессмысленной поддержку США госпереворота, вместо того «чтобы вернуть всю эту ситуацию в политическое поле». «Потому что президент Янукович согласился на все условия, он был готов провести досрочные выборы, на которых у него, честно говоря, не было шансов победить. Все это знали. Тогда зачем переворот? Почему жертвы? Зачем угрожать Крыму? Зачем начинать операцию на Донбассе? Этого я не понимаю. Именно в этом и заключается просчет. ЦРУ выполнило свою работу по завершению государственного переворота», — сказал он.

«Политическая ошибка была колоссальной. Зачем им было это делать? Все это можно было сделать законно, без жертв, без военных действий, без потери Крыма. Нам бы и в голову не пришло даже пальцем пошевелить, если бы не кровавые события на Майдане», — утверждает Путин.

Он добавил, что Россия согласилась с суверенитетом бывших стран СССР, но не соглашалась на расширение НАТО, тем более за счет Украины.