Отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ - это новая и решающая фаза войны. Президент Украины Владимир Зеленский "рискует ошибиться". Замена Залужного на Александра Сырского "похожа на нечто судьбоносное". Отчасти это решение можно объяснить решающей ролью Залужного в отражении российских войск в первые дни вторжения, а также его популярностью среди воинов и гражданских, говорится в статье The Economist.

"Различия между актером, ставшим политиком, и закаленным в боях командиром частично касались культуры и личности. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года эти различия стали несущественными - более того, они даже стали преимуществом", - пишет издание.

Издание пишет, что каждый компонент сопротивления страны сосредоточился на своей задаче. Вместо того чтобы осуществлять централизованное управление, Зеленский выполнял роль "главного патриота, озвучивая дерзкий отказ своего народа сдаться перед лицом российской агрессии". Залужный, который, по сути, уже много лет находился в состоянии войны с Россией, сосредоточился на боевых действиях.

Когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали приносить вред. По мере ухудшения отношений между Залужным и Зеленским возникли разногласия по поводу того, что делать на поле боя. Зеленский и его администрация считали Залужного ответственным за провал контрнаступления летом прошлого года. Они хотели, чтобы армия готовилась к новым атакам, и требовали разработать планы боевых действий и взять на себя непопулярное бремя мобилизации дополнительных войск.

Зато Залужный решительно не соглашался на условия Зеленского. Генерал считал, что его осторожность после провала первого штурма привела к тому, что он смог уберечь жизненно важные войска и технику. Он утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, потому что не знает, какие ресурсы есть в его распоряжении. Более того, Залужный сопротивлялся по мобилизации. Генерал говорил, что мобилизовать общество - обязанность политиков.

The Economist также напоминает, что от Зеленского постоянно звучат заявления о том, что цель его президентства - вернуть все оккупированные территории Украины. Как отмечает издание, по мере того как становилось "все более очевидным", что эта военная цель "не может быть достигнута", нетерпение Зеленского в отношении своего генерала росло. Он и его чиновники чувствовали угрозу со стороны популярности Залужного. Это была одна из причин, по которой он стремился к централизации власти.

"Увольнение Залужного будет иметь политические последствия... Те, кто знают генерала, не видят в нем политика, но такой стране, как Украина, тот или иной олигарх, несомненно, будет воспринимать его как средство реализации своих амбиций. Со своей стороны, Зеленскому нужно быть достаточно образованным, чтобы понять, что если он и его администрация попытаются заглушить недовольство (из - за отставки Залужного- ред.), они нанесут ущерб политической культуре, которую пытаются спасти. Важнейшим вопросом является то, сможет ли Зеленский извлечь выгоду от увольнения генерала Залужного, чтобы изменить свое видение войны", - пишет издание.