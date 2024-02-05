16 лет за убийство экс-супруги

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 41-летнего Руслана Ширинова, обвиняемого в убийстве бывшей жены.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на Зулейхе Шириновой обвиняемый женился в 2014 году. От совместного брака родилось трое детей. В 2020 году семья распалась. Причиной стало то, что Руслан Ширинов ради российского гражданства оформил брак с россиянкой. Однако супруги продолжали общаться.

После Ширинова переехала в Гянджу, начав работать продавщицей на местном рынке. Ее бывшего мужа это не устраивало, однако женщина его мнение проигнорировала. Тогда Руслан Ширинов приехал в Гянджу и на глазах у множества людей 16 раз ударил экс-супругу ножом. Женщина от полученных ранений скончалась.

В суде Ширинов оправдывался тем, что убийство совершил в состоянии аффекта, и что изначально намеревался помириться с бывшей супругой. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.