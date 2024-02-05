В Армении заговорили о газе из Азербайджана

Баку и Ереван пока не затрагивали вопрос о поставках природного газа из Азербайджана, сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В ведомстве заявили, что газотранспортные системы Армении и Азербайджана были связаны друг с другом через магистральные газопроводы: Газах - Ереван, диаметром 1000 мм, подлежат восстановлению 6 км; Шарур - Ереван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 22 км; Горис - Нахчыван, диаметром 700 мм, подлежат восстановлению 16,5 км.

Осенью прошлого года замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян говорил о готовности Армении восстановить газопроводы из Азербайджана в случае решения политических вопросов.