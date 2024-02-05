Выборы президента: последние данные ЦИК Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,12% на внеочередных выборах главы государства, состоявшихся 7 февраля. Такие данные приводит ЦИК после обработки 100% бюллетеней.

Процент голосов, набранных другими кандидатами на основе данных 6 537 участков выглядит так: самовыдвиженец Захид Орудж - 2,17%; Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» - 1,98%; Гудрат Гасангулиев от Партии народного фронта единого Азербайджана - 1,72%; Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,80%; Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» - 0,66%; самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,53%.