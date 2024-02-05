Заявление омбудсмена Сабины Алиевой

«В результате оккупации, геноцида, депортации, политики террора, проводимой Арменией против Азербайджана на протяжении многих лет, тысячи наших соотечественников были убиты на почве этнической и религиозной ненависти, взяты в плен, в заложники и пропали без вести». Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя обнаружение массового захоронения в Аскеране.

«После освобождения наших земель от оккупации на территории сел Сарыджалы Агдамского района, Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Юхары Сеидахмедли Физулинского района, а также в Кельбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения. Факт обнаружения на территории поселка Аскеран Ходжалинского района очередного массового захоронения, относящегося, предположительно, к убитым во время Ходжалинского геноцида жителям еще раз подтверждает, что Армения совершила в отношении Азербайджана геноцид - самое тяжкое преступление против человечности.

Несмотря на неоднократные обращения в международные организации в связи с совершенными Арменией преступлений геноцида, факты этого геноцида до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне, виновные в совершении многочисленных преступлений не привлечены к ответственности. Международные организации должны положить конец безразличному отношению к Азербайджану, сопровождающемуся двойными стандартами, дать правовую оценку преступлениям, повлекшим массовые и грубые нарушения прав и свобод человека, привлечь к правосудию виновных в совершении преступлений», - говорится в заявлении омбудсмена.