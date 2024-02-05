Путин не боится лишить Россию суверенитета в «дружбе» с Китаем

Потеря Россией суверенитет в результате политического и экономического сближения с Китаем — не более чем «страшилка», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Эти страшилки нам хорошо известны. <…> Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница тысячи километров», — сказал Путин.

По словам российского президента, Москва и Пекин привыкли к совместному существованию на протяжении веков, а внешнеполитическая философия Китая «неагрессивная». «Внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет — ищет компромисс, и мы это видим», — отметил президент России.