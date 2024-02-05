Массовое убийство в Грузии

Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в грузинском городе Рустави. Об этом сообщило МВД Грузии.

«Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г.О. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Ранен один человек - двоюродный брат обвиняемого», - отметили в ведомстве.

В то же время телеканал «Рустави 2» сообщает, что вооруженный мужчина открыл стрельбу на Стамбульском базаре в городе Рустави, по предварительной информации, убиты три человека, также есть раненые.