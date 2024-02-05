Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором прокомментировал решение спецпрокурора Роберта Хура не выдвигать против него обвинений в умышленном хранении секретных документов. В отчете спецпрокурора президент был назван «благонамеренным, но обладающим плохой памятью пожилым человеком».

В четверг, 8 февраля, спецпрокурор заявил, что Байдену не будут предъявлены обвинения за хранение секретных документов, поскольку после 15-месячного расследования Хур пришел к выводу, что у Байдена проблемы с памятью. Хур назвал президента «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».

«У меня с памятью все в порядке. Я пожилой человек с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю», — ответил на это Байден, добавив, что он намерен и дальше выполнять обязанности президента США. Байден также отметил, что благодаря его президентству «страна снова стала на ноги».

В ходе расследования Министерство юстиции США провело 173 беседы со 147 свидетелями, включая самого Байдена. Его допрос состоялся в октябре. В докладе отмечалось, что во время беседы Байден забыл, в каком году начался срок его вице-президентства при Бараке Обаме, а также не смог ответить, в каком году умер его сын Бо.

Заключение спецпрокурора о том, что он не намерен выдвигать обвинения президенту по этому делу, гарантирует, что Байден, в отличие от своего ожидаемого соперника на выборах Дональда Трампа, не рискует попасть в тюрьму за хранение в своем доме секретных документов. Но подобные заявления о проблемах с памятью могут усилить сомнения избирателей по поводу целесообразности его нахождения на посту президента еще один четырехлетний срок.