В группе компаний STP увеличился объем производства

В компании ASSAN STP Panel, входящей в группу компаний STP, по сравнению с 2022 годом объем продаж ее продукции увеличился в 1,8 раза, а объем производства - в 1,9 раза.

Также в компании ASSAN STP Panel расширены площади производства поликарбонатных листов. Данное изделие, реализуемое в основном на зарубежные рынки, легко устанавливается на сэндвич-панели, а также на любые кровельные и стеновые покрытия, служит для освещения обустроенного пространства солнечными лучами. Этот высокоэффективный продукт сводит к минимуму потребление энергии, обеспечивая длительную и стабильную мощность передачи света. Посредством этого проекта, реализуемого в рамках «Года солидарности за зеленый мир», группа компаний STP призывает к защите окружающей среды под лозунгом #yashilplanet.

Стоит отметить, что компания ASSAN STP Panel, работающая с 2014 года, предлагает сэндвич-панели, алюминиевые композитные плиты, кровельные покрытия из металлопрофиля, металлочерепицу, подвесные потолки, решетчатые панели, а также производство фурнитуры из алюминия. Выполнены услуги по резке металлических досок, резке пенопласта и заточке пил.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых группой компаний STP, можно получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.