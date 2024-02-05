Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление касательно массового захоронения у крепостных стен в поселке Аскеран, где, предположительно, захоронены жертвы Ходжалинского геноцида.

"Здесь захоронены тела не менее 8 человек, предположительно, жителей города Ходжалы, убитых армянскими вооруженными формированиями, в состав которых входил и задержанный армянский террорист Рашид Бегларян.

После антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года по подозрению в пытках пленных азербайджанцев во время Первой Карабахской войны, а также по подозрению в совершении военных преступлений, преступлений против мира и человечности был задержан Рашид Бегларян. Он был привлечен к уголовной ответственности по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

При даче показаний Рашид Бегларян сообщил, что 26 февраля 1992 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований участвовал в убийстве до 200 мирных жителей, среди которых преимущественно были женщины, дети и пожилые. Тела убитых были закопаны близ Аскеранской крепости. Поисковые и эксгумационные работы на территории продолжаются", - говорится в заявлении.