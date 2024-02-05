Codex Trust Fund об успехах Азербайджана в области пищевой безопасности

«Продукты питания в Азербайджане полностью безопасны. Люди производят, покупают и едят еду с уверенностью. В результате применения высоких технологий и стандартов страна имеет развитую пищевую цепочку», — говорится в видео.

Организация Codex Trust Fund (CTF), входящая в состав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), подготовила видео, посвященное успехам Азербайджана в области пищевой безопасности.

По словам авторов, такой результат был достигнут благодаря усилиям правительства по повышению пищевой безопасности и продвижению высококачественной продукции на экспорт.

При этом было подчеркнуто, что с созданием Агентства Азербайджана по пищевой безопасности (AQTA) в 2018 году система контроля пищевых продуктов была усилена. В настоящее время технические нормативные правовые акты в сфере пищевой безопасности в Азербайджане постепенно адаптируются к международным стандартам Codex Alimentarius. С применением международных стандартов увеличивается и экспортный потенциал страны.

Напомним, в сентябре 2023 года в Баку в рамках сотрудничества AQTA с CTF состоялось мероприятие, посвященное 5-летию Агентства и 60-летию Комиссии Codex Alimentarius.

Ссылку на соответствующую статью и видео, размещенные на сайте Codex Alimentarius, а также видео, размещенное на странице ВОЗ в YouTube, можно найти по следующим ссылкам:

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1676764/

https://www.youtube.com/watch?v=T_1w5VhTooQ