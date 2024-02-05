Пентагон: российские дроны полетели бы на Европу

Россия в 2022 году могла лишить Украину независимости и посылать с ее территории беспилотники на Европу, но помощь США помешала этому, заявила заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Теми БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО», - сказала Уолландер.

По ее словам, в опасности были бы американцы в Европе - от военных, бизнесменов и простых граждан до американских студентов, - которые учатся в Европе.

Все это предотвратила американская поддержка Украины и прежде всего мужество и мастерство украинцев, добавила Уолландер.