Армянам упростят въезд в Европу

Стороны обменяются мнениями о ходе реализации Соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией, приоритетах партнерства между ЕС и Арменией, а также о возможностях продвижения к более амбициозной программе партнерства ЕС-Армения. Они также обсудят политический диалог и реформы, демократию, верховенство закона и права человека, экономическое, торговое и отраслевое сотрудничество, включая перспективы начала диалога по вопросам миграции, мобильности и визовой либерализации.

Было отмечено, что на заседании будут обсуждены политические вопросы, в том числе региональные вопросы, внешняя политика и политика безопасности.

На заседании делегацию ЕС возглавит верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель, а армянскую делегацию – министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян.