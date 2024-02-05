Весенняя погода в Азербайджане продолжается

В субботу, 10 февраля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью ожидается 6-11°, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами туман, будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, ночью в горах 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, на отдельных территориях - до 16° тепла.