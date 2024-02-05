Американский журналист Такер Карлсон заявил после интервью с президентом России Владимиром Путиным, что «только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу».

«Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие Госдепом, хотят сделать Путина Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире», - заявил Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.

Карлсон задался вопросом: зачем тогда России идти на Польшу, ведь Москва просто хочет безопасности на границах?

«Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, этому нет доказательств», - заявил журналист, добавив, что в обратном жителей Запада пытаются уверять профессиональные лжецы в Вашингтоне. У России более чем достаточно природных ресурсов, в стране живут представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, а управлять таким государством непросто», - заявил Карлсон.

Он добавил, что «попытки превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство попросту не имеют смысла, и от такого исхода пострадали бы сами США».

«Нами правят сумасшедшие: президент и Виктория Нуланд», - заявил Карлсон, задавшись вопросом: к чему привели попытки США свергнуть власть в других странах, включая Ливию и Ирак?

Как добавил Карлсон, у него сложилось впечатление, что «европеизм» в Москве можно не только увидеть, но и «почувствовать на уровне культуры».