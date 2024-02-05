Жеребьевка четвертого розыгрыша турнира состоялась вчера. Сборная Азербайджана в лиге «С» попала в группу 1 вместе со Швецией, Словакией и Эстонией. Наша команда начнет турнир домашним матчем со шведами. Он пройдет 5 сентября.

Напомним, что в ноябре прошлого года в отборочном цикле чемпионата Европы-2024 сборная Азербайджана разгромила в Баку шведов со счетом 3:0, а Эмин Махмудов забил мяч с центра поля. До этого в гостях мы проиграли скандинавам 0:5.

8 сентября Азербайджан сыграет в Словакии. 11 октября нас ждет матч в Эстонии, а 14 октября наши футболисты примут словаков в Баку.

С этими двумя сборными мы тоже играли недавно. С Эстонией в отборе на Евро-2024 была ничья 1:1 в Баку и победа 2:0 в Таллине. Словакам же мы проиграли 0:1 дома, но выиграли 2:1 в гостях в Лиге наций 2022/23.

16 ноября сборная Азербайджана в родных стенах сыграет с Эстонией. Завершим же групповую стадию выездной встречей со Швецией 19 ноября.

Победители четырех групп в лиге «С» автоматически поднимутся в лигу «B». Команды, занявшие 2-е места в лиге «С», сыграют с третьими командами лиги «B» в борьбе за повышение в классе. Две команды с худшими показателями среди занявших четвертые места в лиге «С» опустятся в лигу «D», а две команды с лучшими показателями сыграют в плей-офф со сборными, занявшими 2-е места в лиге «D». Матчи плей-офф пройдут в марте 2025 года.