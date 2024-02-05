Банки Турции возобновили расчеты с Россией

Турецкие банки возобновили расчеты с Россией за сельхозпродукцию, платежи в сферах туризма, медицины и образования. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) России Алексей Егармин.

По его словам, перечень, который продолжает расширяться, также пополнили текстиль и фарминдустрия. В список включены гуманитарно-потребительские позиции, предоставляемые самой Турцией.

Егармин отметил, что ситуация с платежами «несколько отличается по разным банкам». «Например, с Golden Global все еще возникают сложности. Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, однако все равно только по гуманитарным сегментам», — сказал гендиректор.

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев подтвердил изданию, что расчеты с Турцией осуществляются в национальных валютах и пока только по товарам из «зеленого списка», куда входят продовольствие, фармацевтика и текстиль. При этом представитель бизнес-объединения подчеркнул, что по остальным категориям расчеты чрезвычайно затруднены, каждая транзакция сталкивается с трудностями.