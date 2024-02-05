И президент Болгарии поздравил Алиева
Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
«Уважаемый господин президент.
Прошу принять мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего избрания президентом Азербайджана.
Это доказательство успеха, завоеванного Вами в последние годы в своем служении азербайджанскому народу и государству на посту президента. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан и дальше продолжит всесторонне развиваться.
Пользуясь случаем, выражаю удовлетворение активным и конструктивным двусторонним диалогом, а также выражаю уверенность в дальнейшем развитии и углублении в будущем успешного стратегического партнерства между нашими странами.
Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений в деятельности на высшем государственном посту во имя дальнейшего развития Азербайджана и повышения благосостояния дружественного азербайджанского народа.