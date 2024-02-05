В Белом доме отреагировали на интервью Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не нужно «воспринимать за чистую монету». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос, может ли это интервью «еще больше подорвать поддержку» Киева среди американской общественности, пишет Forbes.

Кирби ответил, что его это не беспокоит и он не верит, что люди будут под влиянием «одного-единственного интервью». «Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват», - сказал он.

Также Кирби подчеркнул, что «Украина ни для кого не представляла угрозы», когда 24 февраля 2022 года войска РФ напали на Украину. «Он (Путин) вторгся в соседнюю страну без провокации», – отметил американский чиновник, подчеркнув, что граждане США «понимают, за что борется Украина, и все, о чем они просят – это помощь».

По словам Кирби, любой, кто смотрит интервью Карлсона, должен помнить, что он слушает Путина, и «не должен принимать за чистую монету все, что он говорит».