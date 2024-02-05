Как сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в ходе встреч Гафарова заявила, что эти выборы имеют особое значение для нашей страны.

Она отметила, что впервые выборы прошли на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации землях. До внимания гостей доведено, что на освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков, обеспеченные всеми необходимыми условиями.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что президентские выборы в нашей стране прошли на высочайшем уровне, в избирательном процессе была обеспечена абсолютная прозрачность, на участках были созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Этот момент также подтвердили более 90 тысяч наблюдателей, отслеживавших выборы.

Поздравив с успешным завершением выборов, председатель наблюдательной миссии парламента Италии Андреа ди Джузеппе отметил, что в ходе голосования члены миссии побывали на 15 избирательных участках. Он подчеркнул, что выборы были организованы в соответствии с международными правилами.