Спикер Милли Меджлиса встретилась с парламентариями Италии и Сербии фото
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 8 февраля провела встречи с членами наблюдательных миссий парламента Италии и Национального собрания Сербии.
Как сообщили haqqin.az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в ходе встреч Гафарова заявила, что эти выборы имеют особое значение для нашей страны.
Она отметила, что впервые выборы прошли на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации землях. До внимания гостей доведено, что на освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков, обеспеченные всеми необходимыми условиями.
Спикер Милли Меджлиса отметила, что президентские выборы в нашей стране прошли на высочайшем уровне, в избирательном процессе была обеспечена абсолютная прозрачность, на участках были созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей. Этот момент также подтвердили более 90 тысяч наблюдателей, отслеживавших выборы.
Поздравив с успешным завершением выборов, председатель наблюдательной миссии парламента Италии Андреа ди Джузеппе отметил, что в ходе голосования члены миссии побывали на 15 избирательных участках. Он подчеркнул, что выборы были организованы в соответствии с международными правилами.
Подчеркнув активное участие молодежи в этом процессе, Андреа ди Джузеппе сказал, что это показатель демократии. Итальянский парламентарий заявил, что возглавляемая им миссия стала свидетелями ряда нововведений, связанных с организацией выборов, которые внесли позитивный вклад в осуществление общего процесса.
Вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич, высоко оценив явку избирателей, подчеркнула, что президентские выборы прошли на основе демократических принципов и норм. Она сказала, что проведение выборов на столь высоком уровне является хорошим примером демократии.
Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, Сандра Божич сказала, что руководимая ею делегация стала первой сербской делегацией, посетившей Карабах. Отметив, что члены миссии наблюдали за избирательным процессом в Шуше и Ханкенди, С.Божич отметила, что они стали свидетелями больших строительно-восстановительных работ, реализованных Азербайджаном за короткий период времени в этих городах.
На встречах также были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества, деятельность групп дружбы по углублению отношений, возможности расширения сотрудничества между комитетами законодательных органов.