Новый главком ВСУ обозначил свои задачи

"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей была и остается основной задачей военной логистики», — заявил Сырский.

Знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке — задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов.

Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", - сказал Сырский.

Также стало известно, что в Украине назначили командующего Силами беспилотных систем - недавно созданного отдельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им стал полковник украинской армии Вадим Сухаревский.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский, ставя задачи перед новым главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским, упомянул, что в структуре Вооруженных сил создается новый род сил - Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.